Aantal coronapatiënten Noordkop blijft dalen, Schagen valt in positieve zin op

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona blijft verder dalen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de afgelopen week werden slechts 152 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in de Noordkop. Ondanks de daling blijft het risiconiveau 'zeer ernstig' van toepassing in de regio Noord-Holland-Noord. In Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek is het wel afgeschaald naar 'ernstig'.

Vooral de enorme daling in de gemeente Schagen valt op. Waren er in de eerste helft van mei nog 179 nieuwe coronabesmettingen geteld (het hoogste aantal in de Noordkop), de afgelopen twee weken waren dat er slechts 56. Ook in de gemeente Hollands Kroon is het aantal nieuwe besmettingen in dezelfde periode flink gedaald van 152 naar 65.

Den Helder valt daarmee vergeleken nog wat hoger uit, maar is ook gedaald. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 198,9 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 112 personen positief hebben getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 157.

Te merken in ziekenhuizen

De halvering van het aantal besmettingen in de Kop van Noord-Holland is ook te merken in de ziekenhuizen. Voor de derde week op rij is in de afgelopen twee weken niemand uit de Noordkop overleden aan corona, en er is nu zelfs niemand in het ziekenhuis opgenomen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: