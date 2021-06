Amsterdamse Poort na weken weer zichtbaar: "We krijgen steeds meer huis terug"

Maandenlang heeft hun huis, een appartement in de Amsterdamse Poort, in de steigers gestaan. De laatste weken was het rijksmonument zelfs helemaal ingepakt met witte folie. En dus zijn kunstenaar Michael Rieu en zijn vrouw Marijke de Gool maar wat blij dat de Amsterdamse Poort sinds afgelopen weekend weer wordt uitgepakt.

Al meer dan vijftig jaar woont Michael Rieu in de Amsterdamse Poort, samen met zijn vrouw. Ook tijdens de renovatie woonde het stel in het monument. "Dat was in het begin wel lastig", vertelt Marijke. "We hebben de ramen in de slaapkamer en badkamer maar afgeplakt want anders kijken de bouwvakkers zo naar binnen. Bovendien krijg ik een lamme arm van het hek om de Poort wat we steeds van het slot moeten halen."

'In de lucht om ons huis lopen'

Toch heeft de renovatie ook zo z'n voordelen volgens de kunstenaar. "We konden op de steigers om ons huis lopen waardoor we het op een andere manier konden bekijken. Een hele belevenis dat je rondom je woning in de lucht loopt. Dat is straks weg en ik had nooit verwacht dat me dat zoveel zou doen."

Over een week of drie zullen volgens Michael Rieu ook de steigers helemaal verwijderd zijn. "Dan hebben we ons huis weer terug", zegt hij.