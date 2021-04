Enorme schilderijen sieren de Amsterdamse Poort tijdens restauratiewerk

Kunstenaar Michael Rieu, die al meer dan vijftig jaar bewoner is van het appartement in de Amsterdamse Poort, hangt drie schilderijen op aan het monument zolang het in de steigers staat. Voor de restauratie van de Poort is het helemaal in wit folie gehangen. En dat bracht de kunstenaar op het idee om er immens grote schilderijen op te hangen.

In Haarlem betrof het inpakwerk van Amsterdamse Poort dus geen kunstwerk op zich, maar het bracht kunstenaar Michael Rieu, die al sinds 51 jaar woont in dat monument, wel op het lumineuze idee om het witte doek te beschilderen. Alleen op plastic bleek het enorm lastig om zijn vorm van schilderen aan te brengen. Maar het weerhield hem niet. "Je gaat brainstormen, ik sliep niet. Ik kreeg er echt een orgasme van, ik dacht van 'wauw, te gek, dit ga ik doen!'"

Veel Haarlemmers vroegen zich af of er iemand in navolging van de vorig jaar overleden kunstenaar Christo aan het werk was gegaan . Deze Bulgaarse artiest pakte alles in, van de Parijse Pont Neuf, het Berlijnse parlementsgebouw of zelfs eilanden langs de kust van Florida.

De Amsterdamse Poort was in november vorig jaar al in de steigers gezet voor een grondige restauratie. Voor het drogen van de bakstenen en om te voorkomen dat bij het vervangen het voegwerk er veel stof vrij komt, is het onlangs ook nog eens ingepakt in wit folie.

Met de immens grote doeken wil de Haarlemse kunstenaar zich nu eens in zijn eigen stad laten zien. Internationaal is hij volgens zichzelf bekend genoeg en ook andere steden kopen wel zijn werk aan. Maar dit project is vooral een teken van dankbaarheid aan Haarlem dat hij op één van de bijzonderste plekken in de stad mag wonen. "Dat is natuurlijk wel geweldig he, dat ik hier mag wonen mijn pied-à-terre waar alles ontstaan is eigenlijk."

De enorme doeken met de karakteristieke hoofden heeft Rieu in een loods op de grond gemaakt, maar vandaag zijn twee van de drie schilderijen weer verticaal te bewonderen. Het blijkt geen makkelijke klus. Met een groep vrienden en familie wordt het grootste kunstwerk van twaalf bij twaalf meter zaterdagochtend opgehangen, met behulp van touwconstructies, latjes en heel veel tie-rips. Terwijl de kunstenaar zelf vanaf de stoep via de walkie talkie en de megafoon aanwijzingen geeft.

Weersomstandigheden

Belangrijk is de deskundige hulp van een zeilmaker, die niet alleen de oogjes in het schildersdoek heeft aangebracht. Hij weet ook precies wanneer de wind het gunstigst is het op te hangen. Vandaag met soms maar een zuchtje wind is het gelukt om twee doeken op te hangen. De derde kan pas donderdag uitgerold worden, omdat de komende dagen het weer onstuimig is.

Als de restauratiewerkzaamheden zijn afgerond, moeten de kunstwerken er ook af. Stilletjes heeft Rieu de hoop dat de doeken in zijn geheel verkocht kunnen worden. En anders in delen. "Dan snijd ik het hier ter plekke kapot en dat signeer ik het."

Maar hoe dan ook wordt de opbrengst van de verkoop gedoneerd aan de Voedselbank en de Kindertelefoon. Zodat het een kado voor de stad blijft. "Een gift is een gift!"