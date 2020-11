Amsterdamse Poort in Haarlem dicht vanwege onderhoud

HAARLEM - De Amsterdamse Poort in Haarlem staat in de steigers. Vanwege een groot onderhoud is dit karakteristieke pand voorlopig niet toegankelijk voor publiek.

Er moet veel gebeuren om dit historische rijksmonument in zijn volle glorie te behouden. De werkzaamheden omvatten houtrotherstel, schilderwerk, voeg en metselwerk, stucwerk, vernieuwen van de vogelwering en dak onderhoud. De gemeente heeft dit jaar bij meerdere panden onderhoud gepleegd, waaronder het stadhuis en de Bakenessetoren. Nu is de Amsterdamse Poort aan de beurt.

De Amsterdamse Poort is een Haarlemse stadspoort uit 1400 en vormt het einde van de oude weg van Amsterdam naar Haarlem. De Amsterdamse Poort is de enige poort die nog over is van oorspronkelijk twaalf stadspoorten.

Het onderhoud duurt nog tot begin april 2021.