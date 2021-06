'Grondpersoneel KLM toch bereid te staken om nieuwe roosters'

Het grondpersoneel van KLM dat parttime werkt, maar vanaf het najaar mogelijk wekelijks een dag extra moet werken, is bereid het werk neer te leggen indien die plannen toch doorgaan. Dit weekend is er onder het personeel een intekenlijst rondgegaan om alsnog te gaan staken, nadat vakbond FNV vorige week liet weten dat een werkonderbreking er voorlopig niet zou komen.

FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg bevestigt aan NH Nieuws dat de intekenlijst onder het parttime KLM-grondpersoneel rond is gegaan. Vorige week dinsdag liet Van Doesburg weten dat een dreigende staking van de baan was, nadat KLM had besloten af te zien van een vijfdaags deeltijdrooster voor grondstewardessen, bagagemedewerkers en ander grondpersoneel.

Daarvoor in de plaats stelt KLM voor om als bezuinigingsmaatregel het parttime personeel een extra dienst per week te laten draaien. Iemand die bijvoorbeeld 16 uur per week werkt, moet die uren dan verspreiden over drie dagen in plaats van twee. Volgens FNV dupeert KLM daarmee haar medewerkers, die in de problemen kunnen komen bij een tweede werkgever of in hun privéleven.

KLM liet dinsdag aan NH Nieuws weten dat het voorstel voor de aangepaste roosters nog wordt voorgelegd aan de groepscommissies van de maatschappij (vergelijkbaar met een ondernemingsraad) en de vakbonden.

Meer acties

Volgens Van Doesburg tekent de onrust binnen KLM de ontevredenheid onder het personeel op Schiphol. Ook beveiligers, schoonmakers en afhandelingsmedewerkers zinspelen op acties en werkonderbrekingen als de luchthaven niet over de brug komen met betere arbeidsomstandigheden, meer vaste contracten en hogere lonen.