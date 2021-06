Staking van de baan: vijfdaags weekrooster voor deeltijd-KLM'ers geschrapt

Het grondpersoneel van KLM dat deeltijd werkt hoeft toch niet een vijfdaags weekrooster te draaien. Dat meldt KLM. Parttime grondstewardessen, bagagemedewerkers en ander grondpersoneel zouden vanaf september vijf dagen per week werken, ongeacht het aantal uren dat zij in hun contract hebben staan. Het personeel dreigde met een staking als de bezuinigingsmaatregel niet werd geschrapt.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het deeltijdpersoneel verzette zich tegen het nieuwe rooster uit angst voor het mislopen van onregelmatigheidstoeslagen. Ook zouden in de problemen kunnen komen met eventuele tweede werkgevers en het geven van mantelzorg aan familieleden.

Door parttime grondmedewerkers gespreid over vijf dagen te laten werken, zou dat KLM de inhuur van uitzendkrachten schelen en 7,5 miljoen euro per jaar besparen. KLM is bezig met een nieuw voorstel: in plaats van iedereen vijf dagen per week te laten werken, moet iedere grondmedewerker wekelijks een extra dienst draaien.

Geen oplossing

Joost van Doesburg van FNV Schiphol staat niet te juichen om het alternatief. "Dit is geen oplossing. Een extra dienst per week levert voor veel KLM'ers nog steeds problemen op in hun privéleven." Dat de nieuwe roosters bedoeld zijn om geld te kunnen besparen waarmee de 3,4 miljard euro aan staatsleningen kan worden terugbetaald, gaat er bij Van Doesburg niet in. "KLM legt hiermee nog steeds de rekening bij het personeel met de laagste salarissen."

Volgens Van Doesburg was de stakingsbereidheid onder het KLM-grondpersoneel groot. Een staking is dankzij het nieuwe voorstel van KLM voorlopig van de baan, maar niet uitgesloten.

In april voerde het KLM-grondpersoneel actie voor de deur van het hoofdkantoor in Amstelveen.