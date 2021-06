Zomer lacht Bad Noord toe na gevecht met de elementen

Met Pasen lag zowat z'n hele terras in aanbouw in het water en viel een strandhuisje ten prooi aan metershoge golven. Marcel Rinsma van Bad Noord liet zich daarentegen niet kisten, bouwde alles weer op en deze week genoten zijn gasten volop van de eerste zomerse dagen.

Marcel ziet de zee steeds dichterbij komen - Carolien Hensbergen / NH Nieuws

De dagverse producten zijn van de menukaart gehaald, vanwege de slechte bereikbaarheid van zijn paviljoen voor leveranciers. "Ik heb het liever niet op de kaart, dan een 'nee' te moeten verkopen aan de gasten", zegt paviljoenhouder Rinsma. Ook het terras is kleiner dan andere jaren, vanwege het smalle strand. Daarnaast staan de strandhuisjes anders dan normaal: naast elkaar, zover mogelijk naar achteren tegen het duin aan. "Gelukkig kregen we daar een vergunning voor en hebben we het voor de afgesproken datum van 1 mei voor elkaar gekregen alle huisjes neer te zetten. En vorige week gingen we met het paviljoen open. Precies op tijd voor het mooie weer."

Bad Noord Castricum aan Zee - NH Nieuws

In 2022 is de kuststrook tussen Heemskerk en Castricum aan de beurt voor zandsuppletie onder water. Maar of het zand dan vóór volgende zomer is opgespoten, is nog maar de vraag. Rinsma houdt er in ieder geval rekening mee dat hij zich hierna misschien nog wel een seizoen moet aanpassen aan de omstandigheden.

"Het zal geen topjaar worden, maar het had ook nog veel slechter kunnen zijn. We hadden ook alles kwijt kunnen raken. Zie het positieve er maar van in. En ik vind het best knap dat we dit toch in zo'n korte tijd hebben weten te realiseren. Volgend jaar zien we wel weer verder."