Marcels strandhuisje en terras weggespoeld: "Komt door een verzwakte zandbank"

Een verzwakte zandbank of zelfs een gat er in, zou volgens Marcel Rinsma van Paviljoen Bad Noord in Castricum de mogelijke reden zijn dat de zee zo buitensporig z'n gang kon gaan. Tijdens de paasstorm, nu een week geleden, greep de kolkende zee een van zijn strandhuisjes en sloeg ook het terras weg van zijn paviljoen dat bijna klaar was. "Dat 'ie zoveel zand heeft weggehaald, heb ik in dertig jaar niet eerder meegemaakt." Volgens Rijkswaterstaat kan het niet aan de zandbank liggen.

"We hebben hier gewoon een chaos aangetroffen", vat Marcel Rinsma de puinhoop samen die hij aantrof nadat de zee tekeer was gegaan bij zijn paviljoen Bad Noord. "In een woord: bizar."

Inmiddels is hij met zijn mensen begonnen de strandtent en de huisjes opnieuw op te bouwen. Wel zorgt hij er voor dat ze met de bebouwing zo ver mogelijk bij de zee vandaan blijven. Die heeft zoveel zand meegenomen dat de vloedlijn bijna tot aan de duinen staat. "Het strand is zo vlak dat er niet veel hoeft te gebeuren of de zee komt weer heel dichtbij."

