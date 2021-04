Strandhuisjes weggeblazen door hevige windstoten

Meerdere strandhuisjes langs de kust hebben het vandaag zwaar te verduren gehad door harde windstoten van de paasstorm. Het is een ravage op het strand tussen Wijk aan Zee en Castricum. Strandhutten zijn kapotgewaaid, in zee beland of verdwenen. Eigenaren van strandhuisjes komen naar het strand om de schade op te meten en voorzorgsmaatregelen te treffen.

Zo ook Peter Admiraal in Wijk aan Zee. Hij heeft al 35 jaar een strandhuis. "Ik dacht: ik moet toch even komen kijken of alles er nog goed bijstaat en wat zakken zand er tegenaan zetten. Als het vannacht nog erger wordt, dan heb ik in ieder geval het gevoel dat ik er iets aan gedaan heb", zegt Admiraal.

Zandzakken

Meerdere strandhuiseigenaren zijn net als Admiraal en zijn vrouw vanmiddag bezig met het sjouwen van zware zandzakken en het verstevigen van de huisjes. "Je kan beter zeker zijn, dan dat je zo meteen de brokken bij elkaar moet vegen", aldus strandhuiseigenaar Peggy. "We leggen zandzakken neer zodat het zand minder wegstuift."

Volgens Admiraal hoort dit ook wel weer bij het strandleven. "Het is niet alleen op je rug in de zon liggen. Het kan ook eventjes helemaal anders zijn."

Veiligheidsregio Kennemerland houdt de situatie voor nu in de gaten. Aan de kust kunnen de windstoten oplopen tot 90 à 100 kilometer per uur.