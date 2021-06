Talentvolle Feyenoorder De Mooij jaagt maatschappelijke droom na en tekent bij AFC

Een opvallende transfer in tweede divisie. Feyenoorder Splinter de Mooij gaat volgend seizoen voor AFC voetballen. De Mooij, afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord, kon zijn contract in Rotterdam verlengen maar wil graag zijn maatschappelijke droom najagen.

De 19-jarige middenvelder wil namelijk arts worden en kiest daarom voor zijn studie geneeskunde aan de VU in Amsterdam. Sinds 2013 speelde De Mooij in de jeugd van Feyenoord, waar hij in 2018 een driejarig contract tekende. De geboren Hagenaar kon zijn aflopende contract deze zomer verlengen, maar heeft dat afgeslagen.