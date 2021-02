Yordi Teijsse verruilt AFC voor Kozakken Boys

Eerder werd al bekend gemaakt dat AFC het contract van de 28-jarige Teijsse niet zou gaan verlengen. De veelscorende spits van de Amsterdammers heeft daarom nu gekozen voor een verbintenis bij Kozakken Boys uit Werkendam, dat ook uitkomt in de tweede divisie.

"Toen het bekend werd dat ik weg zou gaan bij AFC ging het rap", vertelt Teijsse op de website van zijn nieuwe club. "Ik had altijd al goed contact met de trainer en hij toonde meteen interesse. Twee dagen later hebben we bij mij thuis een goed gesprek gehad. Het klikt goed tussen mij en de trainer en Kozakken boys is een mooie club met een geweldige aanhang. Ik denk dat we voor volgend seizoen een mooi team hebben staan."

Doelpuntenmachine

Teijsse maakte faam in de top van het amateurvoetbal bij Ter Leede en Quick Boys. Door zijn goede prestaties kreeg hij een contract bij het Schotse Dundee FC. Hierna speelde Teijsse ook nog in het buitenland voor Wuppertaler SV uit Duitsland. Hij keerde terug in Nederland om bij Quick Boys te gaan spelen. Dit was geen succes en daarom sloot Teijsse in 2018 aan bij AFC, waar hij werd herenigd met zijn tweelingbroer Kenny. Voor AFC speelde Teijsse 63 duels en scoorde daarin 40 keer.