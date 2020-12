AFC ziet punten weer als sneeuw voor de zon verdwijnen: "Best wel zonde voor ons"

De KNVB besloot vanmiddag om alle topcompetities in het amateurvoetbal te beëindigen. In januari gaan de competitie mogelijk weer van start, maar dan begint iedereen weer op nul. "We hebben er weinig invloed op. Maar wat zeker is, is dat het voor ons erg jammer is", zegt Landvreugd tegen NH Sport, vlak nadat het nieuws bekend werd. "We hadden een hele goede seizoensstart en vorig jaar hadden we een soortgelijke situatie."

AFC gaat aan kop in de tweede divisie. De Amsterdammers haalden in de eerste vijf wedstrijden dertien punten en was los van de achtervolgers. Vorig jaar stond AFC ook al in de top-drie op het moment dat de competitie door corona tot een einde werd gebracht. "Ik had liever gezien dat we nu de punten hadden behouden, maar alle clubs hebben gestemd en dit is eruit gekomen. Ik snap ook wel dat andere clubs die scenario goed vinden."

Een van de clubs die voor het huidige scenario hebben gestemd is ODIN '59 uit Heemskerk. "Ik ben van mening dat het ze het nu voor iedereen gelijk maken", zegt Ted Verdonkschot, trainer van de derdedivisionist. Hij noemt dit scenario ook de 'meest reeële optie'. "De competitie uitspelen zou voor iedereen lastig worden. In het begin hebben we zes wedstrijden gespeeld, maar er zijn ook clubs met corona geconfronteerd dus dan is dit het meest eerlijk.

In het vooruitzicht

Landvreugd kan leven met de beslissing en ziet het ook wel als een stip aan de horizon. "Het is fijn dat er nu een datum gesteld is. We zijn alleen afhankelijk van Rutte of we in een groep mogen trainen. Aan de hand daarvan maken we een planning. We hebben doorgetraind in groepjes van twee en groepjes van vier."

"We werken nu weer ergens aan toe", vult Verdonkschot nog aan. "Vorige week gingen we trainen en toen werd op de persconferentie gezegd dat het voetbal er voorlopig niet in zat. Dan zakt de moed bij mij en de spelers wel even in de schoenen. Laten we hopen dat we snel weer aan de slag kunnen."