AFC heeft Thomas Verhaar weten te strikken. De Amsterdamse club neemt de middenvelder, die stopt als profvoetballer, over van eerstedivisionist Excelsior.

"De Tweede Divisie heb ik altijd in mijn hoofd gehad als een mooie competitie", zegt de 33-jarige Verhaar op de website van AFC. "Ik ben blij dat AFC mij de kans geeft. De gelijkenissen tussen AFC en en mijn oude club VOC zijn groot en daarom heb ik er veel vertrouwen in dat dit een mooi huwelijk gaat worden".

Verhaar stond sinds vorig seizoen onder contract bij de Rotterdammers. De laatste maanden maakte de middenvelder weinig minuten vanwege blessureleed. Verhaar was bij Excelsior in bezit van een aflopend contract.

Bij Sparta kende Verhaar de grootste successen in zijn carriere. In het seizoen 2015/16 werd hij kampioen van de eerste divisie. In het buitenland speelde hij voor Houston Dutch Lions en Ajax Cape Town.