Reddingsdiensten rukken massaal uit voor kajakker Jeroen

Ongeveer anderhalve kilometer uit de kust merkte Jeroen opeens dat er een helikopter om hem heen bleef cirkelen. Na enige tijd vermoedde hij dat die voor hem leek te komen, en peddelde hij toch maar richting het strand.

Daar zag hij al snel een waterscooter van de reddingsbrigade, een patrouilleboot, de reddingboot van de KNRM uit Egmond en een vliegtuig van de kustwacht opduiken. Die waren gealarmeerd door een strandganger bij Bergen aan Zee.

Niet in nood

Die had Jeroen eerst in de verte op zee gezien. Even later kon hij hem niet meer ontwaren, en dat was reden om alarm te slaan. Jeroen was zich echter van geen kwaad bewust en verkeerde niet in nood.

Dat de boot voor een vals alarm te water moest is geen probleem voor de KNRM. "We hebben daar geen enkele moeite mee", zegt Ron Zentveld. "We waarderen het dat mensen het alarmnummer bellen bij onraad. Liever een keer te vaak uitgerukt, dan een keer te weinig."

In deze podcast van mediapartner Alkmaar Centraal vertelt Jeroen over zijn avontuur en hoe het afliep.