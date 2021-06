Meer zon, dus ook meer afval in de natuur: "Wees welkom, maar neem je rommel mee"

Zo'n twintig graden, flink wat zonnestralen en drukbezochte parken en bossen in de provincie: dat is het beeld van de afgelopen dagen. Maar na zo'n zonnige dag blijft er te veel afval liggen. Dat merkt Rien de Vries, boswachter in de regio Gooi en Kennemerland. "Iedereen is welkom, maar neem je rommel mee terug."

Lekker weer trekt mensen naar de natuur, en dat is niet gek. Vooral mensen uit grote steden, veelal zonder tuin, kunnen hun geluk niet op als de zon zich laat zien. Maar dat ze dan ook afval achterlaten, dat is niet de bedoeling. "We treffen allerlei soorten zwerfafval aan op onze terreinen. Van bijvoorbeeld mondkapjes naar complete kratten bier, maar ook petflesjes en pizzadozen", vertelt boswachter De Vries.

Een veelgehoorde klacht onder natuurbezoekers is dat er te weinig prullenbakken zijn. Daar heeft de boswachter een goede oplossing voor: "Neem het gewoon mee naar huis. Doe een zakje in je rugzak, stop daar je rommel in en gooi het dan thuis weg."

Wel benadrukt De Vries dat iedereen van harte welkom is in de natuur. Maar zonder afval. "Soms spreken we mensen er ook op aan, als we het zien. Meer prullenbakken neerzetten is niet de oplossing, dat heeft namelijk ook een afvaltrekkende werking. Als de bak vol is, gooien mensen het ernaast. Er staan zeker prullenbakken op onze terreinen, maar we gaan die niet overal neerzetten."

En het afval dat in de natuur terecht komt, kan daar niet voor altijd blijven liggen. Dus proberen boswachters het zoveel mogelijk zelf op te ruimen. Maar ze krijgen ook hulp. "We zijn heel blij met alle vrijwilligers die ook vaak komen opruimen. Zelfs sommige bezoekers komen met een prikker en een zakje naar de natuur en dragen zo hun steentje bij. Dat helpt ons enorm, want we komen er zelf niet altijd aan toe", aldus de boswachter.