Scholieren komen zelf met plan om buurt op te ruimen: "Er ligt best veel zwerfafval"

Kinderen van basisschool De Kluft in Den Helder trekken vandaag hun wijk in om troep op te ruimen. De leerlingenraad vond het een goed idee om mee te doen met Supporter van Schoon. De hele week zijn ze al bezig met het onderwerp en vandaag gaan de handen uit de mouwen.

"We gaan opruimen, anders gaat de natuur dood", zegt één van de kleuters die vandaag meedoet. "We gaan schoonmaken, alles opruimen van plastic, karton en afval", legt een meisje uit. De actie van De Kluft is het 32ste project in de gemeente Den Helder rond Supporter van Schoon. En er valt best wat te doen.

"Ik ben op de fiets naar school gekomen en dan ziet het er best netjes uit", zegt Susanne Kisteman, intern begeleider op de school. "Maar het blijkt dus dat als er goed wordt gezocht er heel wat wordt gevonden. De leerlingenraad wilde dit project graag en het past prima in het thema wat we nu draaien. En het is belangrijk dat kinderen leren om dit met elkaar te doen."

Kunstwerk

De leerlingen zijn niet alleen vuil aan het opsporen. "We zamelen ook flessen in en van het statiegeld willen we ons eigen schoolplein groener maken. We zijn bezig met moestuintjes. Ze hebben bloemzaadbommetjes gemaakt, die gaan ze zo ook planten. Dat is dan weer goed voor de bijen en de insecten", legt Kisteman uit. Met het zwerfvuil wordt aan het eind van een project, met behulp van Triade, nog een kunstwerk gemaakt."

Het enthousiasme is ondertussen groot. De kinderen rennen heen en weer met hun vondsten. "Ik heb plastic, ik heb plastic", roept één van de kinderen op weg naar de grote verzamelbak. "Ik heb een tandenborstel gevonden. Daar in de bosjes", zegt een ander. Hoe die daar is gekomen zullen we nooit weten, maar het is wel mooi opgeruimd.