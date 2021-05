Grijpers niet aan te slepen: Hollands Kroon massaal aan het opruimen zwerfafval

Ook de familie Van Leperen zag de oproep van de gemeente. "Het is een initiatief van onze zoon Jesse," vertelt moeder Miranda trots. "Hij is heel erg van het milieu en zei op een dag: Zullen we gaan afval grijpen? Je vindt behalve zwerfafval trouwens ook mooie dingen. We vonden een kastanje met een takje en die hebben we in de grond gezet. We vinden het heel zinvol en we gaan aan de slag, want we hebben de stokken."