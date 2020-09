Basisschoolleerlingen De Dijk ruimen afval rond winkelcentrum De Schooten op

René Hamstra, leraar van groep 6 was vandaag bij de opruimactie. "Wij vinden het belangrijk om dit met de kinderen te doen, omdat ze leren dat ze later hun spulletjes bij zich moeten houden en in de vuilnisbak moeten gooien. Want als je hebt meegedaan aan opruimen, laat je het de volgende dag wel uit je hoofd om afval vervolgens op de grond te gooien."

De opruimactie is onderdeel van een groter schoolplan. Met een digibord en filmpjes hopen ze de kinderen bewustzijn bij te brengen. "Als ze willen, kunnen ze een papieren medaille krijgen. Wat heel leuk is, is dat we van de ondernemers bananen appels en drinken hebben gekregen. Ook zij vinden het belangrijk dat wij dit doen. Dus zo helpen we elkaar."

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: