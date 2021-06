Nog geen besluit over uitzondering op verhuur eigen woning in kustdorpen

Pas na de zomer zal er een besluit worden genomen over de recreatieve verhuur van eigen woningen in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. Dat is gisteravond tijdens een commissievergadering besloten. Het gemeentebestuur wil de verhuur niet langer jaarrond gedogen, maar nog slechts negen weken toestaan vanwege de woningnood en leefbaarheid in de dorpen. In de Egmondse terrasflat houdt de mogelijke verhuurbeperking de gemoederen flink bezig.