Messendrager op Schiphol verraadt zichzelf door dragen winterjas en handschoenen

De Marechaussee heeft vanmiddag een 23-jarige verdachte aangehouden op Schiphol Plaza. De man uit Den Haag was in het bezit van een mes van 48 centimeter. Hij viel op, omdat hij een winterjas en handschoenen aanhad met deze temperaturen.

De Marechaussee heeft de man vanwege de verdachte omstandigheden gefouilleerd. Toen ze dat deden troffen ze het mes aan tussen zijn broekband en ondergoed. De man was niet in het bezit van een geldig identiteitsbewijs. Hij is voor verder onderzoek overgebracht naar de Konigin Maximakazerne.