Koninklijke Marechaussee en politiepost blijven in Velsen en krijgen gezamelijk 'hoofdkwartier'

Een mogelijk vertrek van zowel de Koninklijke Marechaussee als de politie is sinds vanmiddag officieel van de baan. Niet alleen blijven ze, maar ze krijgen ook een gezamenlijk 'hoofdkwartier' in het huidige pand van de Koninklijke Marechaussee aan de Kanaalstraat in IJmuiden dat zal worden gerenoveerd en uitgebreid.

Impressie gerenoveerd gebouw van de Koninklijke Marechaussee aan de Kanaalstraat - Kraaijvanger Architects

In 2018 meldde politiepost Velsen aan de gemeente dat zij hun huidige, verouderde locatie aan het Tiberiusplein in IJmuiden zouden sluiten en verkopen, en dat zij de post zouden overhevelen naar Beverwijk. "De politie gaf aan dat het voor de zichtbaarheid van de politie niet uit zou maken, maar ik schrok behoorlijk van het nieuws", vertelt burgemeester Frank Dales aan NH Nieuws. "Een gemeente met 70.000 inwoners moet zijn eigen politiepost hebben." Een jaar later kwam de Koninklijke Marechaussee met eenzelfde mededeling: vanwege achterstallig onderhoud aan hun pand aan de Kanaalstraat zouden ook zij uit Velsen vertrekken. "Een havengebied zonder Koninklijke Marechaussee is onacceptabel. Met het vooruitzicht dat ze allebei Velsen zouden verlaten, was raakte ik extra gemotiveerd om beide processen tegen te houden", zegt Dales.

Quote "Hoe eerder het klaar is, des te beter" Burgemeester Dales, gemeente Velsen

Na verschillende mogelijkheden te hebben bedacht en uitgewerkt, kwam de uiteindelijke keuze op het volledige renoveren en uitbreiden van het huidige pand van de Koninklijke Marechaussee. De uitbreiding van het gebouw biedt daarmee genoeg ruimte voor zowel de Koninklijke Marechaussee als de politie, iets wat volgens Dales 'de samenwerking, het contact en de informatie-uitwisseling tussen de twee instanties zal intensiveren'. 'Van verkopen naar verbouwen' "Het plan lag er, maar nu moest ik er nog wel voor zorgen dat gebouw van de 'verkooplijst' werd gehaald en op de 'verbouwlijst' terecht zou komen", gaat Dales verder. "Ik mocht bij staatssecretaris Visser van Defensie langskomen om mijn argumenten toe te lichten. Ze horen je aan, maar dan weet je nog niets."

Het moment van ondertekening door de betrokken partijen, onder toezicht van Burgemeester Dales (uiterst links) en Staatssecretaris Visser (uiterst rechts)

Uiteindelijk kwam het verlossende woord: Staatssecretaris Visser bleek overtuigd en het pand aan de Kanaalstraat is inmiddels van lijst gewisseld en zal volledig worden opgeknapt en uitgebreid. De kosten wat betreft de renovatie en de uitbreiding zijn voor rekening van het Rijk omdat het om een Rijksgebouw gaat. De resterende kosten zullen worden gedeeld tussen de politie en de Koninklijke Marechaussee. De gemeente Velsen hoeft niet in de buidel te tasten. Hoe eerder, hoe beter Vanmiddag werden de handtekeningen door alle partijen gezet, in bijzijn van staatssecretaris Visser. De herontwikkeling van het pand moet medio 2024 gereed zijn, maar als het aan de burgemeester ligt wordt deze verwachting naar voren gehaald. "Hoe eerder het klaar is, des te beter. Hoe dan ook ben ik enorm blij dat we het, mede dankzij het vertrouwen van de staatssecretaris, voor elkaar hebben gekregen."