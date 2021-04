Marechaussee pakt man op na 'grap' over bom op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft vanmorgen een Roemeense man aangehouden op Schiphol die riep dat hij een bom bij zich had. Na onderzoek bleek het al snel om loos alarm te gaan. De man is aangehouden en kan zijn reis niet vervolgen.

De woordvoerder benadrukte dat dit geen zaken zijn om grappen over te maken. "Hij zit voorlopig vast en in overleg met het openbaar ministerie wordt bepaald wat voor sanctie hij krijgt."

Vanwege het protocol werd ook de ruimbagage van de man gecontroleerd. Het werd al snel duidelijk dat er geen gevaarlijke stoffen in bagage zat en de gate ging daarom vrij snel weer open.

Mensen in de buurt van de man hoorde de bommelding. De man riep dit waarschijnlijk voor de grap. "Volgens protocol wordt de gate dan afgezet en wordt er onderzoek gedaan met een speurhond", vertelt de woordvoerder van de marechaussee. "De man heeft zijn vlucht hierdoor gemist en zit nu vast."

