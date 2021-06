Huizen houdt meer geld over dan verwacht, maar cijfers blijven dieprood

Huizen heeft het afgelopen jaar financieel minder slecht gedaan dan vooraf verwacht. Dat valt op te maken aan de hand van het gemeentelijke huishoudboekje, waar de gemeenteraad volgende maand over praat. Toch is dat nog geen reden tot juichen: Huizen schreef afgelopen jaar met een tekort van meer dan 6,2 miljoen euro flinke rode cijfers en de vooruitzichten voor de komende jaren blijven slecht.

Doordat Huizen de tekorten deels dekt met geld van de gemeentelijke spaarrekening, blijft er onderaan de streep een tekort van ruim 2,8 miljoen euro over. De verwachting was dat dat bijna 3,6 miljoen zou zijn.

Huizen is daarin verreweg niet de enige gemeente, want dezelfde gevolgen zijn onder meer ook in Hilversum terug te zien. De gemeenten vragen al tijden om meer geld uit Den Haag om de kosten te kunnen dekken.

Financiële positie onder druk

De oplopende kosten voor wmo- en jeugdzorg en het daardoor ontbreken van een sluitende begroting, zorgen ervoor dat Huizen de komende jaren flink onder druk blijft staan. Om alle kosten te kunnen dekken, neemt Huizen al drie jaar geld op van de gemeentelijke spaarrekening, maar dat gaat erg hard. Waar de gemeente eind 2018 nog 104,7 miljoen euro op de bank had staan, was daar eind vorig jaar nog 'slechts' 88,9 miljoen euro van over. Tot aan 2023 daalt dat naar verwachting verder naar 77 miljoen euro.

Huizen zet alles op alles om de begroting vanaf 2024 wel weer sluitend te krijgen, maar daarvoor moet er wel flink worden bezuinigd en moeten de woonlasten omhoog. "Met dat vooruitzicht zetten we de schouders eronder", zegt wethouder financiën Bert Rebel.

De wethouder stelt verder redelijk tevreden te zijn over de net iets minder slechte financiële resultaten van Huizen. "De coronapandemie heeft voor Huizen beperkte financiële gevolgen gehad in 2020. Met inzet van de compensatieregelingen van het Rijk en vrijvallende gelden binnen onze eigen begroting hebben we inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties financieel kunnen ondersteunen", aldus Rebel.