Hilversums begrotingstekort stijgt naar 4,2 miljoen, woonlasten extra omhoog

Hilversum heeft al langer tekorten als het gaat om maatschappelijke hulp (wmo) en jeugdzorg. Nog geen maand geleden maakte verantwoordelijk wethouder Karin Walters (Hart voor Hilversum) bekend dat dat tekort op is gelopen naar negen miljoen euro. Dat is nu dus ook in de begroting voor komend jaar terug te zien.

Tekort

Dat de tekorten op wmo en jeugdzorg zo hoog zijn, komt doordat Hilversum veel meer geld uit moet geven dan dat het vergoed krijgt vanuit Den Haag. Dat is een probleem waar veel meer gemeenten last van hebben. Er klinkt daarom, ook vanuit Hilversum, een stevige lobby voor meer geld.

Een andere financiële tegenvaller is, haast vanzelfsprekend, de coronacrisis. Die zorgt er voor dat Hilversum meer geld moet uitgeven dan verwacht. Daarnaast geeft de crisis ook veel meer onzekerheden. Hilversum stelt dat de coronacrisis dit jaar 'diepe wonden' heeft gemaakt en ook volgend jaar nog 'zeker voelbaar zal zijn.

De tekorten zorgen ervoor dat Hilversum komend jaar de broekriem verder moet aanhalen.