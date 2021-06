Aantal Gooise coronapatiënten toch weer iets toegenomen, maar cijfers blijven laag

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is na zeker een maand van daling afgelopen week toch weer iets gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Toch blijven de cijfers laag en is het risiconiveau in 't Gooi afgelopen week afgeschaald van 'zeer ernstig' naar 'ernstig.

Waar alle Gooise gemeenten afgelopen week een overtuigende daling lieten zien, is het aantal nieuwe coronabesmettingen op sommige plekken toch weer gestegen. Dat gebeurde vooral in Huizen, waar het aantal nieuwe besmettingen bijna verdubbelde.

Het dorp heeft van de hele regio relatief gezien de meeste nieuwe coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners werden 159,9 mensen positief getest op het coronavirus. Dat komt neer om 66 positief geteste Huizers, vergeleken met 36 mensen een week geleden.

Ook de gemeente Gooise Meren heeft nog relatief veel nieuwe coronabesmettingen en steeg ook afgelopen week iets. Per 100.000 inwoners zijn in Gooise Meren de afgelopen week 132,6 mensen positief getest. Dat komt neer op 77 nieuwe besmettingen, tegenover 61 een week geleden.

Weesp heeft minste besmettingen

Weesp heeft van de hele regio nu de minste nieuwe besmettingen. In de stad werden de afgelopen week per 100.000 inwoners 50,7 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er de afgelopen week 10 personen positief zijn getest op corona. Dat aantal is de afgelopen week gelijk gebleven.

Ook Wijdemeren heeft nog maar weinig nieuwe coronabesmettingen. De gemeente was een week geleden nog de Gooise gemeente met de meeste coronabesmettingen, maar het aantal nieuwe positieve tests is flink gedaald. In Wijdemeren werden de afgelopen week per 100.000 inwoners 61,6 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er de afgelopen week 15 personen positief zijn getest op corona. Dat waren een week geleden nog 29 mensen, waardoor het aantal nieuwe positieve tests daar gehalveerd is.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: