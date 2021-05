Steeds rustiger op corona-afdeling Tergooiziekenhuis

Het wordt steeds rustiger op de corona-afdeling van het Tergooiziekenhuis. Het aantal patiënten neemt de laatste weken steeds verder af. "Dat is echt goed nieuws, maar we zijn er nog niet en blijven waakzaam", zegt ziekenhuiswoordvoerder Wencke Fassbender. Dat betekent dus ook dat het ziekenhuis haar coronazorg nog niet afschaalt.

Het aantal Gooise coronabesmettingen neemt al weken af en dat is nu ook in het ziekenhuis steeds meer terug te zien. Er liggen momenteel veertien coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan zes nog op de intensive care liggen. "Vooral op de verpleegafdeling wordt het steeds rustiger nu", zegt Fassbender.

Het beeld van de voorzichtig terugkerende rust komt overeen met andere plekken van de provincie. Deze week maken het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend en het Amsterdam UMC al bekend zelfs corona-verpleegafdelingen te sluiten. Zo ver is het bij Tergooi nog niet. "Dat is voor ons nog te vroeg, want de coronapatiënten hebben nog onze volle aandacht. Daarnaast willen we paraat blijven staan. De daling van de coronacijfers is pas net begonnen. Het blijft allemaal onzeker."

Nog geen reguliere zorg

De positieve trend betekent nog niet dat Tergooi meer ruimte heeft voor het oppakken van reguliere operaties. Die liggen nagenoeg allemaal nog stil. Het ziekenhuis moet nog een planning maken om deze operaties weer op te pakken. Daarnaast wil Fassbender van een 'duidelijk plan' ook niet spreken. "Dat is lastig te zeggen, omdat dit heel erg afhankelijk is van de situatie op de intensive care en hoeveel personeel er beschikbaar is."

Wel gaat alle 'kritiek planbare zorg' weer zo goed als helemaal door. Het gaat om operaties die binnen zes weken uitgevoerd moeten worden.