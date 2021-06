Purmerender die moeder doodstak krijgt geen celstraf, wel tbs

De 40-jarige Sander W. uit Purmerend is veroordeeld tot tbs met voorwaarden. De rechtbank heeft dit besloten omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was. De Purmerender die vorig jaar op 7 april zijn vriendin en moeder neerstak, waarbij zijn moeder overleed, wordt niet gedwongen opgenomen in een tbs-kliniek, maar moet zich wel laten behandelen.

De bewuste dag kreeg de politie een melding binnen dat een vrouw in een woning in Purmerend was neergestoken. Eenmaal aangekomen bleek de moeder van Sander W. levenloos op de grond te liggen. Zij was, zonder directe aanleiding, in haar hart gestoken.

Ook Sander W. zijn vriendin, met wie hij twee kinderen heeft, is in haar borst gestoken. Zij wist het mes te verwijderen en overleefde de aanval wel. Sander W. weet niks meer van het voorval. Eerder vertelde de Purmerender dat het moment 'een groot zwart gat' is. Hij zat namelijk al weken in een psychose en sliep daarom al tijden slecht. Op 7 april zou hij hulp krijgen en worden opgenomen.

Roep om hulp

Familie gaf tijdens hun spreekrecht aan te hopen op hulp. "Als vader hoop ik dat hij goede begeleiding krijgt. Ik hoop dat dit snel voorbij zal zijn." Sander wordt door zijn familie en psychologen omschreven als een rustige, goede huisvader en een harde werker.

De rechtbank acht bewezen dat de man zowel zijn moeder als zijn vriendin heeft neergestoken. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij een psychische stoornis heeft. Op 7 april was hij ernstig psychotisch, waardoor zijn handelen hem niet aan is te rekenen.

Ontoerekeningsvatbaar

Omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was, legt de rechtbank geen straf aan hem op. Wel legt de rechtbank de tbs-maatregel op met een aantal voorwaarden. Zo moet hij zich per direct laten opnemen bij een forensisch psychiatrische zorginstelling. Daarnaast mag Sander W. geen drugs of alcohol meer gebruiken.

De advocaat van Sander W., Peter Spoelstra, verwacht geen hoger beroep. Spoelstra geeft aan dat de uitspraak overeenkomt met wat hij gepleit heeft. De advocaat heeft dan ook geen commentaar op de uitspraak.