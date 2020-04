Persoon overleden na steekpartij Purmerend, twee anderen gewond

PURMEREND - Bij een steekpartij op de Julianastraat in Purmerend is iemand omgekomen. Twee anderen raakten gewond. Er is een verdachte aangehouden.

"Vermoedelijk ligt het in de relationele sfeer", duidt een politiewoordvoerder het voorval tegenover NH Nieuws.



Volgens een omstander is een van de slachtoffers met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat, is niet bekend.



De politie doet nog onderzoek.