Geen celstraf geëist tegen Purmerender (39) die tijdens psychose moeder doodstak

Het is voor Sander W. 'een groot zwart gat' wat er die dag precies is gebeurd. Dat zegt hij vandaag tegen de rechter in Alkmaar. Terwijl hij al weken in een psychose zat, stak de 39-jarige Purmerender vorig jaar op 7 april zijn moeder met een keukenmes dood. Ook stak hij zijn vriendin neer. Er was vandaag vooral veel verdriet in de rechtszaal en er werd gevraagd om hulp.

Het ging al even niet goed met W.. Hij sliep slecht, blowde veel en staarde zichzelf steeds meer blind op complottheorieën op sociale media. Op 7 april zou hij worden opgenomen, maar nog voordat de zorgprofessionals zich over hem konden ontfermen, stak hij die dag - zonder directe aanleiding - in zijn eigen huis in op zijn moeder. Zij overleed in het ziekenhuis.

Ook stak hij zijn vriendin in haar borst, maar zij slaagde erin het mes op eigen kracht uit haar lcihaam te halen en overleefde de plotselinge aanval van haar vriend en vader van hun kinderen. Het was voor het eerst dat het zo mis ging, want Sander had nog geen strafblad en was nooit eerder met politie in aanraking geweest. Hij wordt door zijn familie en psychologen omschreven als een rustige, goede huisvader en een harde werker.

Spreekrecht

"Ik wist niet dat hij zo ziek was. Had ik het maar geweten", zei de vriendin van W. vandaag in de rechtbank. "Dit was niet mijn Sander. Hij zou nooit zoiets kunnen en durven." Huilend vervolgde ze: "De angst die ik toen gevoeld heb is niet te beschrijven. Ik ben 34 en opeens is alles kapot." De vriendin vertelt in de rechtszaal over haar paniekaanvallen en hoe zwaar het is om hun twee kinderen in deze tijd te moeten opvoeden. Ook zijn vader maakte gebruik van het spreekrecht en vroeg via een schriftelijke verklaring via de rechter om hulp. "Als vader hoop ik dat hij goede begeleiding krijgt. Ik hoop dat dit snel voorbij zal zijn."

Straf

De rechter zegt dat er geen straf kan worden opgelegd als iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is. "Het was u niet te verwijten. Gevangenisstraf kan dan niet worden opgelegd." De vraag was vandaag dan vooral wat te doen en hoe W. en zijn familie het beste geholpen konden worden. Het Openbaar Ministerie herhaalde de aanklacht dat hij 'zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag en poging tot doodslag', en benadrukte dat 'het handelen van verdachte de familie onherstelbaar leed heeft toegebracht' en dat dit' ook voor W. zelf traumatisch moet zijn geweest'. Tegen W. is daarom tbs met voorwaarden geëist, wat inhoudt dat hij niet gedwongen zou worden opgenomen in een tbs-kliniek, maar zich wel moet laat behandelen. Dat zou dan moeten gebeuren in een kliniek in Heiloo. De advocaat van W. kon zich daarin vinden.

De rechter doet op 1 juni om 12.45 uur uitspraak.