Flits!💥 Zoveel boetes zijn er begin dit jaar op jouw dagelijkse traject uitgeschreven

Het mag de eerste maanden van dit jaar vanwege de lockdown dan wel bijzonder rustig op de weg zijn geweest, er werd nog altijd volop geflitst. De 69 palen in Noord-Holland flitsten van januari tot en met april van dit jaar bij elkaar opgeteld ruim 98.250 keer, oftewel 819 keer per dag.

Flitspaal - AdobeStock

Alle Nederlandse flitspalen bij elkaar registreerden in de eerste vier maanden van dit jaar 764.000 overtredingen. Van januari tot en met april 2020 waren dat er nog 944.000, maar vanwege de coronacrisis, de lockdown en het bijbehorende advies om zoveel mogelijk thuis te werken is het lastig om een vergelijking te maken, zo schrijft het ministerie. In zo'n negentig procent van de gevallen registreerden de flitspalen een snelheidsovertreding, in tien procent van de gevallen ging het om het negeren van rood licht. Voor Noord-Holland zijn die cijfers vergelijkbaar: van de 98.250 boetes die via flitspalen zijn uitgeschreven ging het in 90.204 gevallen om overschrijving van de maximumsnelheid, terwijl er 8.046 automobilisten geflitst werden voor een rood licht. Productiefste flitspaal van de provincie De Noord-Hollandse flitspaal die het Rijk het meeste geld heeft opgeleverd staat in de regio Zaanstreek-Waterland, langs de N8 in Krommenie. De paal op de kruising met het Vlietsend flitste in de eerste vier maanden van dit jaar 5.912 keer voor een snelheidsovertreding, en 539 keer voor het negeren van rood licht. Bij elkaar opgeteld is deze flitspaal dus goed voor 6.451 boetes. De op een na productiefste flitspaal van de provincie staat - opvallend genoeg - aan de andere kant van het zelfde kruispunt. Die paal flitste in de genoemde periode in totaal 5.880 automobilisten, van wie er 5.603 een prent kregen omdat ze te hard reden, en 277 omdat ze door rood reden.

Dit zijn de productiefste flitspalen van de provincie, langs N203 bij Krommenie - Google Streetview

Amsterdam In de regio Amsterdam doet de flitspaal langs de S112 (Gooiseweg) de grootste duit in het zakje. Die paal flitste van januari tot en met april 5.455 keer, waarvan maar liefst 1.153 keer voor het negeren van een rood licht. Geen enkele andere flitspaal in de provincie flitste vaker automobilisten die door rood reden. 't Gooi In 't Gooi zou het automobilisten veel geld kunnen schelen als ze wat vaker opletten aan het Oostereind in Hilversum Noord-Oost. Van de de 17 flitspalen in de regio heeft de paal daar namelijk de meeste overtredingen geregistreerd: 4.534 overschrijdingen van de maximumsnelheid en 241 keer het negeren van rood licht, bij elkaar opgeteld 4.775 overtredingen.

Flitspaal Oostereind Hilversum productiefste van 't Gooi - Google Streetview

De twee flitspalen langs de N201 bij Vreeland, op het kruispunt met de N402 en net over de provinciegrens in Utrecht, zullen ook menig automobilist uit 't Gooi hebben geflitst. Waar de ene paal 'maar' 5.681 overtredingen registreerde, flitste z'n broertje aan de andere kant van de weg maar liefst 9.412 keer. Daarmee is die flitspaal de op één na productiefste van het land. Alleen een flitspaal in het Zuid-Hollandse Waddinxveen zette meer kentekens op de foto: 9.582

Haarlem e.o. De flitspaal die in de regio Haarlem en omstreken het Rijk het meest oplevert is die langs de N205, bij het kruispunt met de Amerikalaan en de Prins Bernhardweg. Die flitste 4.526 automobilisten in vier maanden tijd, waarvan 4.079 voor snelheidsovertredingen en de rest voor het negeren van rood licht. Alkmaar e.o. In Alkmaar e.o. staat de productiefste paal langs de Steve Bikoweg (N9), ter hoogte van het kruispunt met de Huiswaarderweg. Die paal registreerde van januari tot en met april 2.764 overtredingen: 2.581 snelheidsovertredingen en 183 keer het negeren van rood licht. Ook hier geldt dat de op één na productiefste flitspaal aan de andere kant van het kruispunt staat. Die was in de eerste vier maanden van dit jaar goed voor 1.550 bekeuringen.

Flitspaal langs Steve Bikoweg in Alkmaar - Google Streetview

Amstelland In de regio Amstelland was de flitspaal langs de N232 (Schipholweg) de lucratiefste voor de schatkist. De paal op onderstaande afbeelding flitste in de eerste 120 dagen van dit jaar 2.844. Het gaat daarbij uitsluitend om snelheidsovertredingen, want stoplichten staan hier niet.

Flitspaal langs Schipholweg (N232) productiefste van Amstelland - Google Streetview

West-Friesland De enige flitspaal van West-Friesland, langs de Provincialeweg in Hoorn, ter hoogte van de kruising met het Keern, flitste 607 keer voor een snelheidsovertreding en 137 keer voor het negeren van rood licht. Noordkop Van de twee flitspalen in de Noordkop heeft de flitspaal aan de Langevliet in Den Helder de meeste snelheidsovertredingen geregistreerd: 755. De paal aan de Nieuwe weg flitste 503 snelheidsovertreders. De hierboven genoemde cijfers zijn afkomstig uit een document van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Justitieel Incassobureau. Bekijk op de kaart hieronder (mogelijk gemaakt door LocalFocus) hoe vaak de flitspaal op jouw traject heeft geflitst.