Bewoners Nauerna houden verkeersactie: wethouder wil mobiele flitspaal

NAUERNA - 'Rij om of rij 30'. Dat is de boodschap aan automobilisten die ‘s ochtends vroeg door het buurtschap Nauerna rijden. Er is veel sluipverkeer en regelmatig zijn de snelheden te hoog. Wethouder Gerard Slegers van de gemeente Zaanstad nam een kijkje en beloofde zich in te zullen zetten om een mobiele flitspaal in Nauerna te plaatsen.

Verkeersactie Nauerna - NH Nieuws

“Het verkeer is hier behoorlijk onveilig. Er zijn de laatste tijd weer een paar ongelukken gebeurd”, aldus bewoner Reijnoud Schram. “Mensen zijn wel begripvol over onze actie. We hebben eigenlijk maar één of twee mensen gehad die een beetje in de weerstand gingen.”

Gesteund door de wijkagenten en Veilig Verkeer Nederland spreken de bewoners de automobilisten aan. Ze maken duidelijk dat omrijden via de weg langs het Noordzeekanaal in veel gevallen sneller is dan rijden via Nauerna zelf. Veel navigatiesystemen geven dat ook aan als snelste route, maar toch houden veel bestuurders vast aan de route door het buurtschap. “We zijn ons de hele dag van de auto’s bewust”, zegt Ewald Antonissen, de voorzitter van Belangengroep Nauerna. “Er is gewoon veel overlast. Daarnaast hebben we de afgelopen maanden ook een aantal keer een ambulance of een traumahelikopter op bezoek gehad.” Flitspaal De komende tijd kunnen bewoners van Nauerna een enquête invullen over eventuele maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Op basis daarvan maakt Veilig Verkeer Nederland een rapport waarmee het naar de gemeente Zaanstad gaat. In de tussentijd wil wethouder Gerard Slegers in gesprek met de politie om een mobiele flitspaal neer te zetten. “Als je een vaste flitspaal hebt, dan hebben mensen snel door dat hij er staat. Dan remmen ze even af en rijden ze daarna weer door. Een mobiele flitspaal zou een goed idee zijn voor Nauerna”, aldus de wethouder.