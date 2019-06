'Flitspaal' in Monnickendam blijkt vermomming: "Lachen naar het vogeltje"

MONNICKENDAM - Het verkeer op de Kloosterstraat in Monnickendam moet tegenwoordig goed op z'n snelheid letten, want bij de begraafplaats is een flitskast opgehangen. Tenminste, daar lijkt het op. Maar wie goed kijkt, ziet dat de politiestrepen er wel heel slordig op zijn gezet. En de vogelgeluiden die soms uit het houten kastje komen zijn ook best raar...

Een inwoner van het dorp deelde een foto van de flitskast in een Facebook-groep, maar de Monnickendammers hadden al vrij snel door hoe de vork écht in de steel zit. "Dat is een vogelhuisje!"

Hardrijders aanpakken

En inderdaad: de 'flitspaal' blijkt slechts een vermomming te zijn. De laatste jaren komt het vaker voor dat mensen op deze manier proberen om de hardrijders een halt toe te roepen. Een kleine rondgang door de Kloosterstraat leert dat ook daar het gaspedaal vaak goed wordt gevonden. "Je mag hier 50 km/u, maar daar gaan ze regelmatig overheen", aldus een bewoner.

Lees ook: Ka-ching! Is dit de winstgevendste flitspaal van Nederland?

Of de 'flitspaal' voor verandering gaat zorgen is nog niet duidelijk, maar het zorgt wel voor hilariteit in het dorp. "Lachen naar het vogeltje", reageert een Monnickendammer. "Ik reed er al voorbij, en ik hoorde toen koekkoek. Lekker dan, weer een bon", grapt een ander.

Wie het vogelhuisje z'n metamorfose heeft gegeven, is niet bekend.