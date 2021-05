Als alles goed gaat straks weer festivals, deze organisator is er klaar voor

Glenn Beense is vastberaden: het eerste festival dat weer doorgaat moet zijn Electronic Picnic Festival worden. Na de coronapersconferentie van afgelopen vrijdag sprong hij een gat in de lucht, want als alles goed gaat mogen evenementen als de zijne vanaf 30 juni weer doorgaan. De organisator laat er geen gras over groeien: er zijn al meer dan duizend kaarten verkocht.

"Eerlijk gezegd hadden we eigenlijk al gedacht dat het dit jaar niks meer zou worden", zegt Beense. "Als Hugo de Jonge dat dan uitspreekt spring je wel van de bank af. Je krijgt berichten door van andere mensen: 'Is het echt waar?' Ook screenshots van nieuwsberichten kwamen door… het is allemaal nog een beetje onwerkelijk."

Artiesten

Hij staat samen met zijn vrouw Dionne Beense in het Leeghwaterpark in Purmerend, waar het afgelopen jaar wat hem betreft veel te stil bleef. Als de kaartverkoop goed gaat komen er drie podia. Beense treedt zelf op met de act Ouwe Jongens Krentebrood, maar kan daarnaast al aankondigen dat ook StukTV en Tony Junior straks te zien zijn. Hij is er verguld mee: "Je kan je voorstellen dat nu het festivalseizoen op ontploffen staan dat straks alle artiesten bomvolle agenda’s hebben. Dus we zijn er heel blij mee."

De precieze regels waar de organisator zich aan moet houden als het festival doorgaat zijn nog niet helemaal duidelijk. "Dat houden we goed in de gaten de komende tijd."

Goed contact

Een woordvoerder van de gemeente Purmerend zegt dat het doorgaan van festivals vanaf 30 juni nog geen gelopen zaak is en de volgende persconferentie af te wachten. Intussen is er goed contact met de organisator, net als bij andere evenementen in de stad. "Natuurlijk hebben we te maken met landelijke wetgeving en is er dus helaas weinig zelfbeoordeling. Dat is niet zozeer voorzichtig. We hebben ook veel vertrouwen in organisaties en bezoekers dat ze zich binnen de gestelde regels bewegen."