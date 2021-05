Reconstructie 'slachtpartij' Beverwijk: "Mijn medewerker ging gevecht aan met dader"

"Deze man is een beest. Waarom zou je anders ergens binnenlopen en twee koks in hun nek steken?" Dat zegt Liqa Dahbour, de eigenaar van de Beverwijkse eettent waar vrijdagavond drie medewerkers werden neergestoken. Een van hen overleed : Dahbours jarenlange vriend Adel. Hij denkt dat hij probeerde de dader(s) te overmeesteren.

Dahbour was toevallig zelf niet in de zaak die avond, net als zijn 16-jarige zoon, die er normaal ook dagelijks werkt. "Ik geloof er normaal nooit zo in, maar het lijkt nu echt wel alsof een hogere macht wilde dat we daar die avond niet waren", vertelt hij. Hij zegt aan de hand van systeemmeldingen en verklaringen een tijdlijn van de gebeurtenissen grotendeels te kunnen reconstrueren.

De 49-jarige Beverwijkse ondernemer, met meerdere bedrijven in heel Nederland, opende een paar maanden geleden het spareribs-restaurant aan de Baanstraat. Tussen de vele positieve beoordelingen op Thuisbezorgd schrijft iemand: "Dit eten was het lichtpuntje in Coronatijd." Vrijdagavond was er een fatale steekpartij.

Alle mannen zijn verdachten in de zaak en hun rol wordt door de politie onderzocht. De Baanstraat was het hele weekend deels afgesloten . De politie liet vandaag weten op zoek te zijn naar drie getuigen, jongemannen, die het zouden hebben zien gebeuren .

In totaal vielen er vier slachtoffers. Twee koks van het restaurant, Tariq (66), Yousef (61), uit Haarlem en Adel (54) uit Noord-Scharwoude, gemeente Langedijk. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De vierde gewonde man (28) werd zo’n zevenhonderd meter verderop op de Wijckermolen gevonden. Hij heeft geen vast woonadres en Dahbour weet niet wie dit is.

Om tien over half elf, vervolgt Dahbour, kwam een bekende klant zijn bestelling ophalen. "In die zwarte Toyota die je ook op de foto’s ziet." Hieronder zie je dat er een geparkeerde auto op de stoep van de zaak staat.

Vol liefde vertelt Dahbour over de slimme Adel, een Palestijn die is geboren in de Gazastrook. "Wat doe je als je zoiets ziet? Dan vlucht je, of je vecht. Een Palestijn is zoveel gewend. Ik denk dus dat hij is gaan vechten. De keuken en de ruimte erachter zagen er zo uit."

Rond half elf ging Adel, die pas net in dienst was, een bestelling bezorgen. Dahbour: "Hij hoefde niet ver te rijden en was binnen een paar minuten weer terug. Ik denk dat hij toen mijn twee gewonde koks en de dader of daders aantrof in de zaak."

Eén van de koks, de Haarlemse Egyptenaar Yousef (61), lag toen al op de grond in het restaurant en hield theedoeken tegen de verwondingen in zijn nek. Dit zou de klant later aan Dahbour hebben verklaard. "Hij is iets gezetter dan de ander kok, was nog bij bewustzijn en zei: 'call the police'."

De andere kok Tariq, 66 jaar en ook een Egyptenaar uit Haarlem, lag buiten westen op zijn buik in de keuken, in een plas bloed. NH Nieuws heeft een foto gezien die de klant heeft gemaakt. "Als de klant zijn eten een paar minuten later had opgehaald, hadden ze het niet gered."

De dader of daders zijn volgens Dahbour toen door de achtertuinen van de buren gevlucht. Toen de politie iets voor elven arriveerde moeten ze een bloedbad hebben aangetroffen. Naar verluidt kregen ze eerst de deur tussen de keuken en de achterruimte niet open. Toen dat wel lukte, vonden ze Adel. "Het was een ware slachtpartij. Dat kan bijna niet door één persoon zijn gedaan. Ik hoop dat iemand iets gezien heeft."

Verscheurde families

Dahbour heeft het een paar dagen kunnen laten bezinken en denk dat het toch mogelijk een overval was, eventueel in een opwelling. "Ik zou niet weten waarom iemand dit zou willen doen. Het is gek. De wildste verhalen gaan rond over ons, over witwaspraktijken, maar wat zou ik moeten witwassen? We zijn pas net begonnen, we waren aan het proefdraaien. Er staan nog niet eens banken in de zaak."

Hij vertelt geëmotioneerd dat families zijn verscheurd door deze gebeurtenis. "Het zijn allemaal goede, leuke lieve mensen. Ik ben al twintig jaar bevriend met Adel. En nu is hij dood. Hij was net hertrouwd. Heeft kinderen. Hij heeft zich die avond voor het eerst voorgesteld aan een 15-jarige bezorger. Die jongen heeft ook nog niet kunnen slapen."

Zijn twee koks liggen nog in het ziekenhuis. De politie kan niets zeggen over hun toestand, maar Dahbour weet van familieleden van de mannen dat zij er heel slecht aan toe zijn. "De een mist vingers. Ze zijn waarschijnlijk allebei deels verlamd. Ik kan het niet geloven."

Hij hoopt dat de politie snel meer duidelijkheid geeft over wat er is gebeurd. "Ik vind dat mensen moeten weten dat de dader, die man die verderop is gevonden, een gevaarlijke gek is en dat er mogelijk nog daders rondlopen."

De verderop gevonden verdachte man wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Alle betrokken verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen mogen praten met hun advocaat.