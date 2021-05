Slachtoffers steekpartij Beverwijk ook verdachten, dode is Langedijker (54)

In het onderzoek naar de dodelijke steekpartij gisteravond in een eettent in de Baanstraat in het centrum van Beverwijk heeft de politie drie mensen aangehouden. Dit zijn de twee gewonden die werden gevonden in de zaak én een man die later lichtgewond is gevonden aan de Wijckermolen. De politie is een groot onderzoek gestart.

NH Nieuws / Maaike Polder

De politie trof rond 22.45 uur drie mannen aan in Ribs & Co. Één Langedijker (54) overleed ter plekke. De andere twee mannen zijn koks van de zaak uit Haarlem. Dat vertelde de geëmotioneerde eigenaar zojuist tegen NH Nieuws. De politie wil dit niet bevestigen. Even later werd op de Wijckermolen, zo'n zevenhonderd meter verderop, een gewonde man aangetroffen. Ook hij is aangehouden. Op dit moment wordt onderzocht wat de mannen voor rol speelden bij de steekpartij. Alle verdachten liggen nog in het ziekenhuis. Ze zitten in beperkingen, wat inhoudt dat ze met niemand mogen praten, behalve met hun advocaat.

NH Nieuws / Maaike Polder

De eigenaar was niet in zijn zaak aanwezig gisteravond, maar probeerde zijn werknemers telefonisch te bereiken toen hij hoorde dat er in de straat van zijn eettent een steekpartij was. "Ze namen niet op. Toen ik aan kwam stond het vol met politie", aldus de man in tranen. De politie geeft niets prijs over welke scenario's worden onderzocht, maar alle omliggende straten zijn afgezet en de forensiche opsporing is al de hele dag aanwezig. "Er moet veel worden onderzocht." Later meer.