Straat eetcafé Beverwijk nog steeds hermetisch afgesloten na dodelijke steekpartij

Een deel van de Baanstraat in Beverwijk blijft nog de hele zondag dicht vanwege het politieonderzoek naar de dodelijk steekpartij van vrijdagavond. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. Drie mensen raakten gewond en zijn aangehouden , één man overleed.

"De forensische opsporing is net begonnen met een onderzoek" volgens verslaggever ter plaatse Maaike Polder. "Mensen in witte pakken gingen de eettent binnen. Verder wilde de politie niks loslaten over het onderzoek."

De bewoners van de straat kunnen nog naar hun woning. Het is nog niet duidelijk hoelang het onderzoek nog duurt.

De politie trof vrijdag rond 22.45 uur drie gewonde mannen aan in een eettent in het centrum van Beverwijk. NH Nieuws maakte gisteren een reportage. De eigenaar vertelde in tranen dat zijn koks slachtoffer zijn. De zaak zat er net een paar maanden.



De tekst gaat verder onder de video