Bewoners starten inzameling om koeien uit de brandende zon te helpen

De zomer staat weer voor de deur en de temperatuur stijgt langzaam. Iets waar we van genieten, maar waar we ons ook tegen willen beschermen. Helaas is er geen bescherming voor 55 koeien van melkveehouder Paul Dijkzeul die in zomer in de Hekslootpolder in Haarlem staan. Omwonenden zijn daarom een inzamelingsactie begonnen voor een koeienparasol.

Boer Paul samen met de initiatiefnemers - Alphons Rommelse

Samen met zijn vriendin wandelt de Haarlemse Alphons Rommelse sinds de coronacrisis vaker in de Hekslootpolder. "Wij doen dit om even een frisse neus te halen", vertelt hij. Afgelopen zomer was één van de warmste zomers in Nederland. Toen het stel weer door de polder liepen, zagen ze dat veel koeien in de brandende zon stonden. "Ze hadden nergens een plek met schaduw en koelden maar een beetje af in kleine beekjes." Hittestress Omdat dit zo veel met Rommelse en zijn vriendin deed, besloten ze zich erin te verdiepen. "We kwamen erachter dat veedieren slecht tegen hitte kunnen." BijWakker Dier is hier meer over te lezen. Vooral 'hoogproductieve' dieren zoals koeien die heel veel melk geven, krijgen het sneller warm. Ze hebben extra stress en gezondheidsproblemen als het kwik oploopt. Dat probleem wordt alleen maar groter. Volgens het KNMI zal tot 2050 het aantal warme dagen met dertig procent toenemen en het aantal tropische dagen zelfs verdubbelen. Ook kwam Rommelse erachter dat de Hekslootpolder een beschermd weidegebied is en dat het plaatsen van extra bomen niet mogelijk is. "De weidevogels zijn hier beschermd en als er bomen geplaatst worden, dan trekt dat meer roofvogels aan, die de weidevogels vervolgens aanvallen." Boeren in de buurt "Wij begonnen ons af te vragen of de boeren in de polder het ook als een probleem zagen." Een aantal hadden al genoeg aan hun hoofd, omdat er op dit moment onder andere door de klimaatsector veel op de agrarische sector afkomt. Maar melkveehouder Paul Dijkzeul wilde wel kijken en onderzoeken of het probleem opgelost kon worden. Dijkzeul verplaatst zijn koeien tijdens de zomer naar de polder en heeft daardoor geen stal op zijn veegebied. "We zijn toen samen naar een oplossing gaan zoeken en kwamen via internet de optie van een koeienparasol tegen. In Amerika en in Gelderland worden ze al gebruikt", legt Rommelse uit.

Alphons Rommelse