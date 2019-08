Hitte betekent dorstige periode voor egels: "Zet bakjes met water neer"

NOORD-HOLLAND - De aankomende dagen wordt het stralend weer. Goed nieuws voor de liefhebbers van de zon, maar slecht nieuws voor de egel. Door het droge weer kunnen de dieren in de problemen en daarom roept Egelwerkgroep Nederland mensen op om bakjes met water in de tuin te zetten.

"De egel is inmiddels een echte stadsdier geworden en in steden is er op warme dagen als dit weekend weinig toegang tot water", legt Merel Klaarmond van Egelwerkgroep uit. "Het is daarom van belang om goed voor ze te zorgen. In augustus is de broedperiode en zijn moeders dus ook op zoek naar genoeg water voor hun jongen.

Dat kan dus door middel van een bakje met water in de tuin. Het is wel van belang om niet een bakje neer te zetten met een kleine of smalle gleuven. "Egeltjes kunnen dan met hun snuitjes vast te komen zitten", drukt Klaarmond iedereen op het hart.

Denk aan de egels

De warmte houdt in ieder geval aan toe aankomende woensdag. Dan koelt het weer af, maar dat betekent niet dat er dan niet meer aan de egels gedacht hoeft te worden. "Vooral in grote steden is het van belang dat er overal bakjes water beschikbaar zijn voor de zoogdieren. Anders wordt het moeilijk overleven voor ze."