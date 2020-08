Bevroren flesjes om konijnen koel te houden: Amsterdamse buurtboerderij klaar voor de hitte

AMSTERDAM - Het wordt tropisch warm de komende dagen. Dat is niet alleen voor ons zelf puffen en zweten, ook voor dieren is het zwaar. Dat merkt ook de Amsterdamse buurtboerderij Gliphoeve. De buurtboerderij staat tussen de flats van de Bijlmer en die zorgen niet voor genoeg verkoeling voor de dieren. De boerderij neemt extra maatregelen.

Hete dagen zijn de beheerders van de boerderij wel gewend, dus er staat een 'hitteplan' klaar. Door de jaren heen worden de vrijwilliggers en medewerkers steeds creatiever. Zo gaan er flessen water en bakstenen in de vriezer. Deze worden bij hitte in de hokken van de dieren geplaatst ter verkoeling, want konijnen kunnen het heel heet krijgen. Ook oude autobanden worden gebruikt als zandbakken voor de kippen.

De goede zorgen vallen niet bij alle dieren in goede aarde, want de ezels die blijven eigenwijs in de zon staan. Op deze dieren wordt extra gelet.

De beheerders en vrijwilligers zetten alle zeilen bij om de dieren te helpen. "Het is extra vroeg opstaan tijdens deze tropische dagen", vertelt boerin Birgit. "Maar we klagen niet. Het verzorgen van de dieren is het leukste dat er is".

NH Nieuws keek mee hoe de buurtboerderij zich klaarmaakte voor de hitte: