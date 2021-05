Meerkampster Anouk Vetter naar Spelen, Rik Taam scoort pr in Götzis

Anouk Vetter heeft op de meerkamp in het Oostenrijkse Götzis de olympische limiet behaald. De Amsterdamse atlete werd tweede met 6.536 punten. Rik Taam heeft zijn persoonlijke puntenrecord aangescherpt tot 8.095 punten.

Op de eerste dag lag Vetter, de Europees kampioene van 2016 in Amsterdam, al op koers om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Op de 100 meter horden noteerde de 28-jarige atlete een tijd van 13,35 seconden. Met een afstand van 15,28 meter was ze de beste bij het kogelstoten op de 200 meter liep de Amsterdamse met 23.65 een persoonlijk record.

Op de tweede dag zakte Vetter na het verspringen iets weg (6,32 meter), maar ging ze aan de leiding na het speerwerpen. Met een afstand van 54,77 meter won ze het onderdeel en greep daarmee de leiding in het klassement. Op de afsluitende 800 meter liep Vetter 2.22,33 en eindigde daarmee als tweede in het algemeen klassement.

Met een totaalscore van 6.536 punten heeft Vetter een ticket naar Tokio bemachtigd. Dat is ruim boven de limiet van 6.420 punten. Daardoor mag Vetter zich opmaken voor haar tweede Olympische Spelen. In 2016 in Rio de Janeiro werd ze tiende op de zevenkamp.

