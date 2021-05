Fikse tegenvaller voor Hoornse Nadine Broersen bij prestigieuze meerkamp

Eerder op de dag werd Broersen nog veertiende op de 100 meter horden. Bij het tweede onderdeel van de dag, het hoogspringen, verstuikte de wereldkampioene indoor van 2014 haar enkel bij haar eerste poging op 1 meter 80.

Tijdens het kogelstoten ondervond Broersen schijnbaar geen last van haar enkel en gooide ze een knappe 14 meter 29. De 31-jarige atlete ging echter niet meer van start op de 200 meter, het laatste onderdeel van de dag.

Olympische Spelen

De blessure van Broersen is een vervelende tegenvaller met het oog op de aankomende Olympische Spelen. Broersen is nog niet definitief geplaatst voor de meerkamp in Tokyo. Zondag is dag twee van de meerkamp in Götzis. Het is nog onduidelijk of Broersen dan in actie zal komen.