Meerkamper Rik Taam jaagt op 'magische baan' naar puntenrecord en ticket voor Spelen

Voor Rik Taam staat de wedstrijd van het jaar voor de deur. Tijdens het prestigieuze meerkamptoernooi in het Oostenrijkse Götzis hoopt de 24-jarige atleet uit De Rijp een ticket naar Tokio te veroveren. "Ik ga daar wel met de gedachte naartoe om mijn beste toernooi ooit te doen."

Op de Harry Schulting Games in Vught zette Taam vorige week nog even de laatste puntjes op de spreekwoordelijke 'i'. Hij deed mee aan de 100 meter sprint, kogelstoten en verspringen. "Het is voor zo'n grote wedstrijd belangrijk dat je confirmatie hebt, dat het goed zit."

Afgelopen EK indoor werd Taam knap 4de op de meerkamp. In Polen vestigde hij zich bij de Europese top. "Daarvoor hikte ik er een beetje tegenaan. Nu sta ik met de allerbesten aan de start, dus dat is wel gaaf."

Op 29 en 30 mei komt Taam uit op het meerkamptoernooi in Götzis. Daar hoopt hij een ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen. Dan zal hij zijn pr van 8.031 punten op de meerkamp moeten verbeteren. De limiet voor Tokio ligt op 8.350 punten.