Rundveemuseum kijkt weer vooruit na verwoestende brand

Koeien weer thuis

Aan het dak, dat onherstelbaar werd verwoest door de brand, werd deze middag nog niet gewerkt. In juli zal het in zijn geheel vervangen worden. De tien oud-Hollandse koeien en kalfjes zijn sinds kort wel weer thuis. Zij werden na de brand ondergebracht in een stal in Terdiek en bleven daar tot 8 mei. "Vanwege het koude weer moesten ze daar langer blijven. Nu kunnen ze hier lekker buiten staan", vertelt Deutekom.

Over twee weken is er voor het eerst sinds de brand weer een activiteit. "We beginnen met buitenactiviteiten. Op 13 juni is de eerste: maaien met historische tractoren", aldus Deutekom. In september moeten de koeien weer naar binnen en hoopt Deutekom dat ze in het museum weer mensen kan ontvangen. "Daar snakken we met z'n allen enorm naar."