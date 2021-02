Brand in hooischuur Rundveemuseum laat ravage achter: "Misschien te redden"

AARTSWOUD - "We zijn een jong museum en dan zie je de vlammen uit het dak slaan, daar schrik je van", zegt Ada Kieft, penningmeester van het getroffen Rundveemuseum. Afgelopen nacht brak er een grote brand uit in de hooischuur. De koeien en kalfjes konden op tijd worden gered, maar de schade is enorm.

Een tiental koeien en kalfjes wordt door een veehouder uit de buurt naar een andere stal gebracht. "Daar staan ze nu warm en droog. We hebben hier verschillende soorten oud-Hollandse koeienrassen. Ze konden gelukkig op tijd in veiligheid worden gebracht."

"Ik kreeg een appje gisteravond laat dat er brand was. Samen met de voorzitter zijn we erheen gegaan. Het erf stond al vol met brandweerwagens en sneeuwschuivers. De koeien waren op dat moment gelukkig al buiten", vertelt Kieft.

Stress

Middernacht in ijzige sneeuw en kou het vee verplaatsen, was nog een behoorlijke operatie. Ada: "Het leverde best wel stress op voor de dieren. Ze stonden voor zich uit te staren, te hijgen met het schuim op de bek. Vannacht vroor het natuurlijk ook stevig en ijzig koud door de wind. Dus we moesten snel een oplossing bedenken."

Maar al snel werden in het dorp de krachten gebundeld. "We hebben veel vrijwilligers en een aantal mensen in het dorp stond direct klaar, dus we konden snel schakelen. Het is een kleine gemeenschap en mensen zijn erg betrokken."

Schade

"Het hele dak is vernield en er is enorm veel water en rookschade", aldus Ada. In het aangrenzende gebouw zit het museum. "Ook bij het museum is veel water naar binnen gekomen. Dat is allemaal bevroren, maar daar hebben we dus ook schade van de vorst."

Met een kraan werden de hooibalen uit elkaar getrokken en afgevoerd. Ada: "Door de hooi en het stro duurde het een tijdje voor de brand onder controle was. Dat hebben ze ook van het zoldertje afgeduwd en afgevoerd."