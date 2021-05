Klapper FC Volendam op transfermarkt: topscorer Rober Mühren keert terug

Dat Mühren niet voor de eredivisie of voor een lucratief buitenlands avontuur kiest, is opvallend. Toch was de voetballer het liefste al in 2019 bij zijn oude liefde teruggekeerd. Destijds ketste een overgang, tot zijn grote teleurstelling, af. Vorige zomer koos hij ervoor om, ondanks een toenaderingspoging van FC Volendam, Cambuur trouw te blijven.

De 32-jarige Volendammer maakte afgelopen seizoen 38 doelpunten voor SC Cambuur en had een aanzienlijk aandeel in het kampioenschap van de ploeg uit Leeuwarden. Cambuur wilde dolgraag door met Mühren die de afgelopen twee jaar werd gehuurd van het Belgische Zulte Waregem.

"Drie keer is scheepsrecht", aldus Mühren op de website van FC Volendam. "Ik ben enorm blij dat ik de komende drie jaar in het shirt van FC Volendam mag spelen. De club spreekt veel vertrouwen uit en ziet voor mij ook na mijn actieve carrière een mooie rol binnen de club."

Technisch directeur Jasper van Leeuwen is uiteraard zeer verguld dat FC Volendam de doelpuntenmachine aan zich heeft weten te binden. Van Leeuwen spreekt van 'een gemiste kans' dat dat in 2019 niet lukte. "We hebben het toen niet gedaan en dat bleek een foute inschatting", aldus Van Leeuwen. "Nu is de tijd wél rijp en in alle eerlijkheid zijn wij als club nu ook een stuk verder en rijper. Ik denk dat ik namens zeer velen spreek als ik zeg dat we hier enorm blij mee zijn."

Mühren speelde van 2011 tot 2014 ook in het eerste elftal van FC Volendam. In het seizoen '13/'14 maakte hij 25 goals, waarmee hij een transfer naar AZ verdiende. In Alkmaar genoot de spits nooit het volledige vertrouwen van trainer John van den Brom waarop in 2016 een overgang naar Zulte Waregem volgde. De Belgen verhuurden de Volendammer achtereenvolgens aan Sparta Rotterdam, NAC Breda en SC Cambuur. Deze zomer liep zijn contract bij Zulte af.