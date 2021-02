Jubileumgoal Robert Mühren: 100!

UTRECHT - Robert Mühren heeft maandagavond zijn honderdste goal in de eerste divisie gemaakt. Mede dankzij de scoringsdrift van de 31-jarige Volendammer is SC Cambuur hard op weg naar het kampioenschap.

Eind februari maakte NH Sport onderstaande reportage in Leeuwarden

Mühren opende de score in de met 3-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Het was alweer zijn 26e treffer van het seizoen. Vorig seizoen, toen de competitie voortijdig werd beëindigd, maakte de huurling van Zulte Waregem 25 doelpunten voor SC Cambuur.

Robert Mühren schiet met scherp in Leeuwarden - NH Sport/Erik-Jan Brinkman

In totaal staat de teller in Leeuwarden dus op 51 goals. Tussen 2011 en 2015 prikte de spits 49 keer raak voor FC Volendam. Vervolgens was hij op het hoogste niveau bij AZ, Zulte Waregem en als huurling van Sparta Rotterdam en NAC Breda minder doeltreffend.

Op de topscorerslijst allertijden bezet Mühren de vijfde plaats. Sjoerd Ars staat met 136 goals bovenaan. Jack Tuijp staat met 122 doelpunten op de tweede plek. Opvallend genoeg heeft Mühren veel minder duels dan dit duo gespeeld. De Volendammer scoort gemiddeld per 122 minuten een goal. Ars deed daar 146 minuten over en Tuijp 153 minuten.