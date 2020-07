Sonny Stevens blijft het doel van Cambuur verdedigen, ook topscorer Robert Mühren blijft

Mühren

Mühren scoorde afgelopen seizoen liefst 26 keer in de eerste divisie, daarmee werd hij topscorer. De oud-spits van FC Volendam was daarnaast ook nog eens verantwoordelijk voor zeven assists. "Het was heel lang onzeker of het ging slagen, maar we zijn enorm blij dat het is gelukt", aldus technisch manager Foeke Booy. "Dat de topscorer van de eerste divisie aan boord blijft is een fantastisch signaal."