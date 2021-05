Peter gooide door corona zijn leefstijl om en voelt zich gezonder dan ooit

NH Nieuws-panellid Peter Roest (53) uit Diemen gooide zijn leefstijl over een compleet andere boeg. Hij beweegt meer, eet gezonder en is begonnen met het slikken van vitaminepillen. En dat allemaal dankzij corona. "De pandemie was voor mij een reden om meer aandacht aan mijn gezondheid te geven."

NH Nieuws vroeg leden van het NH Nieuw-panel naar de gevolgen van de pandemie op hun gezondheid en leefstijl. Maakt jij je sinds corona bijvoorbeeld meer zorgen om je gezondheid? Paste jij je leefstijl aan? Alle resultaten bekijk je hier. Fit blijven Ruim een jaar lang geeft Peter Roest, docent ICT, zijn leerlingen al les van achter een laptop aan de keukentafel. Zijn dagelijkse fietsritje naar de school waar hij werkt was niet meer nodig. En dat zette hem aan het denken over zijn gezondheid. "Ik ben geen 18 meer. Ik moet gewoon beter voor mezelf zorgen om fit te blijven. Corona heeft dat extra aandacht gegeven." Nu wandelt hij drie keer per dag. In maart van dit jaar wordt Peter toch getroffen door corona. "Mijn dochter heeft het opgelopen, de eerst dag dat ze weer naar school mocht. Toen ze thuis kwam heeft ze mij en mijn vrouw aangestoken." Peter kreeg eerst last van lichte koortsklachten. "Ik kom er goed vanaf, dacht ik." Een dag later komt de klap. "Ik had het ontzettend benauwd en lag voor apen gapen in bed", vertelt hij.

Peter weet zeker dat zijn gezonde leefstijl heeft bijgedragen aan zijn snelle herstel van corona. Toch geeft hij toe: "Ik ben nog lang niet op conditie. Die was compleet weg. Een stukje wat ik voorheen in tien minuten liep, deed ik twintig minuten over. Maar van corona ben ik wel af." Wandelen populair Met Peter zijn er veel Noord-Hollanders die hun leefstijl drastisch hebben omgegooid sinds corona. Uit het NH Nieuws panelonderzoek blijkt dat wandelen verreweg de meest populaire gezonde bezigheid is sinds corona. 42 procent van de respondenten zegt meer te wandelen dan eerder. Bijna een kwart van de mensen is begonnen met het slikken van vitaminepillen en 16 procent zegt gezonder te eten. Corona als stimulans "Voor een bepaalde groep mensen was corona absoluut een stimulans om gezonder te gaan leven en meer te gaan bewegen", vertelt gezondheidspsycholoog Andrea Evers aan NH Nieuws. "Toch is er ook een grote groep, met name jongeren, die door corona steeds minder zijn gaan bewegen." Ondanks de gezondere leefstijl geeft de helft van de respondenten in het NH Nieuws panel aan zich geen extra zorgen te maken over hun gezondheid door corona. "Dat kom omdat veel mensen het risico van corona onderschatten. Het is natuurlijk ook geen tastbare dreiging, het is niet zichtbaar", aldus de psychologe. Bekijk hier de hele reportage.

