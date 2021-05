Leden NH Nieuws-panel gaan verschillend om met gezondheid in coronatijd

De meeste deelnemers aan het NH Nieuws-panel corona-gezondheidsonderzoek geven aan meer op hun gezondheid te letten sinds het begin van de coronacrisis. Al doet niet iedereen dat op dezelfde manier, en zien sommigen helemaal geen reden om hun leefstijl aan te passen. We spraken met panelleden Hélène de Bruine, Ron Tuijnman en Bart Drost over hun verhalen.

Hélène de Bruine (45) uit Amsterdam was één van de leden die getroffen werd door corona. "Ik was sinds corona heel strikt met de maatregelen, het was gewoon pech. Ik heb het in december via mijn zoon gekregen, en hij weer via een leraar." Het heeft er flink ingehakt, legt ze uit. Het herstel heeft wel een paar maanden geduurd, en nog steeds heeft ze last van vermoeidheid en kortademigheid. "Ik heb geen idee of dit ooit weggaat."

Twintig kilo afgevallen

Ze was voor haar besmetting al bewust bezig met haar gezondheid. "Ik ben twintig kilo afgevallen door veel te wandelen en ook op m'n eten te letten. Maar zo'n infectie hakt er wel in, mijn conditie is weg, heel frustrerend." Toch gaat het langzaam weer wat beter. "Ik heb weer opgepakt waar ik mee bezig was. Ik moet alleen kijken waar m'n grenzen liggen, maar ik ben geen opgever."

Ze heeft zich ook opgegeven voor wetenschappelijk onderzoek naar Long (langdurige) COVID bij Amsterdam UMC. "Het is een gedragstherapie. Wat er gedaan kan worden aan vermoeidheid. Misschien dat ik zo wat kan bijdragen." Ze stoort zich ook aan, zoals zij het noemt, corona-ontkenners. "Ik word daar moe en verdrietig van. Dit gun je niemand. Ik lees verhalen van mensen die in de eerst golf zijn besmet, en er nog last van hebben. Bovendien zijn er nog steeds veel kwetsbare mensen. Natuurlijk werken niet alle maatregelen, maar de overheid doet ook maar z'n best. Ik hoop ook snel gevaccineerd te worden. Het schijnt dat daardoor ook klachten verdwijnen. Ik hoop dat het bij mij ook helpt."