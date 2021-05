Livia Balder is de nieuwe kinderburgemeester: 'Goed voor kinderen van Alkmaar zorgen'

Livia Balder (10) is verkozen tot de eerste kinderburgemeester van de gemeente Alkmaar. Tijdens de raadsvergadering van gisteravond werd zij officieel geïnstalleerd. Livia won uiteindelijk met haar motto: Alle kinderen tellen mee!

De zoektocht naar de eerste kinderburgemeester startte in april. Kinderen mochten destijds een vlog insturen. De inzending van Livia sprak de jury vooral aan vanwege 'haar energie, durf en enthousiasme', schrijft mediapartner Alkmaar Centraal.

Talent ontdekken

Livia kreeg gisteravond haar ambtsketen omgehangen, gemaakt door kinderen van Artiance. In haar eerste toespraak voor de gemeenteraad liet ze weten het fijn te vinden dat ze kinderburgemeester is geworden, omdat ze alle kinderen van Alkmaar wil helpen. "Ik wil dat alle kinderen in Alkmaar hun talenten kunnen ontdekken en laten zien.

Haar missie is dan ook een aantal talentenshows te kunnen organiseren voor alle kinderen. "Verder vind ik het heel belangrijk dat er veel planten op het schoolplein zijn." Ze hoopt dat ze, samen met de gemeenteraad, goed voor de kinderen van Alkmaar kan zorgen.